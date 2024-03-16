В первый день голосования явка в Ростовской области составила 36%
Избирательная комиссия Ростовской области подвела промежуточные итоги за первый день голосования на выборах президента РФ. Результаты были опубликованы после закрытия избирательных участков 15 марта.
В донском регионе зарегистрировано порядка 3,1 миллиона избирателей. В первый день явка составила 36%, из которых дистанционно в выборах участвовали 250 тысяч человек. То есть уже проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в этой процедуре.
Впереди еще два дня голосования. Избирательные участки закроют 17 марта в 20:00.
Напомним, что в 2023 году явка на выборы депутатов Законодательного Собрания составила 42%, они тоже проходили три дня.