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В первый день голосования явка в Ростовской области составила 36%

В первый день голосования явка в Ростовской области составила 36%
Избирательная комиссия Ростовской области подвела промежуточные итоги за первый день голосования на выборах президента РФ. Результаты были опубликованы после закрытия избирательных участков 15 марта.

В донском регионе зарегистрировано порядка 3,1 миллиона избирателей. В первый день явка составила 36%, из которых дистанционно в выборах участвовали 250 тысяч человек. То есть уже проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в этой процедуре.

Впереди еще два дня голосования. Избирательные участки закроют 17 марта в 20:00.

Напомним, что в 2023 году явка на выборы депутатов Законодательного Собрания составила 42%, они тоже проходили три дня.
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
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