В первый день голосования явка в Ростовской области составила 36%

Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Избирательная комиссия Ростовской области подвела промежуточные итоги за первый день голосования на выборах президента РФ. Результаты были опубликованы после закрытия избирательных участков 15 марта.В донском регионе зарегистрировано порядка 3,1 миллиона избирателей. В первый день явка составила 36%, из которых дистанционно в выборах участвовали 250 тысяч человек. То есть уже проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в этой процедуре.Впереди еще два дня голосования. Избирательные участки закроют 17 марта в 20:00.Напомним, что в 2023 году явка на выборы депутатов Законодательного Собрания составила 42%, они тоже проходили три дня.