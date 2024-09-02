ЦИК предложил ограничить фото- и видеосъемку в Ростовской области на выборах

Фото: ЦИК Ростовской области.

Центральная избирательная комиссия предложила временно ограничить фото- и видеосъемку на избирательных участках во время выборов в депутаты Государственной Думы РФ. Ограничения будут действовать исключительно в приграничных районах, как сообщается в постановлении ЦИК от 2 сентября.Ограничения коснутся избирательных комиссий в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе. Однако аккредитованные СМИ смогут вести съемку. Это решение принято ЦИКом для обеспечения безопасности избирателей.Стоит напомнить, что 8 сентября в Ростовской области пройдут довыборы в Госдуму по Южному округу № 152. В выборах примут участие шесть кандидатов, среди которых – Максим Федоров от «Справедливой России — За правду», Александр Ефимов от «Яблока», Дмитрий Величко от «Новых людей», Наталья Оськина от КПРФ, Роман Климов от ЛДПР и Виктория Абрамченко от «Единой России».Голосование состоится в период с 6 по 8 сентября. В эти дни в Ростове-на-Дону и Новочеркасске также пройдут дополнительные выборы в местные собрания депутатов.