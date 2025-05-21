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Яму, в которую провалилась легковушка в Ростове, оградили

Яму, в которую провалилась легковушка в Ростове, оградили
В Ростове-на-Дону, в Западном микрорайоне, была проведена работа по ограждению ямы, в которую провалился легковой автомобиль. Это произошло утром 21 мая на улице Толмачёва.

Водитель автомобиля марки «Киа Рио» не заметил яму на дороге и попал в неё. На место происшествия был вызван эвакуатор, чтобы вытащить автомобиль.

По информации городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, причиной появления ямы стал размыв грунта. На месте работают специалисты «Ростовводоканала», чтобы устранить аварийную ситуацию.

Планируется, что ремонт трубопровода будет завершён сегодня до 18:00.
Фото: Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону
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