Яму, в которую провалилась легковушка в Ростове, оградили
В Ростове-на-Дону, в Западном микрорайоне, была проведена работа по ограждению ямы, в которую провалился легковой автомобиль. Это произошло утром 21 мая на улице Толмачёва.
Водитель автомобиля марки «Киа Рио» не заметил яму на дороге и попал в неё. На место происшествия был вызван эвакуатор, чтобы вытащить автомобиль.
По информации городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, причиной появления ямы стал размыв грунта. На месте работают специалисты «Ростовводоканала», чтобы устранить аварийную ситуацию.
Планируется, что ремонт трубопровода будет завершён сегодня до 18:00.