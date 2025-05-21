Яму, в которую провалилась легковушка в Ростове, оградили

Фото: Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону, в Западном микрорайоне, была проведена работа по ограждению ямы, в которую провалился легковой автомобиль. Это произошло утром 21 мая на улице Толмачёва.Водитель автомобиля марки «Киа Рио» не заметил яму на дороге и попал в неё. На место происшествия был вызван эвакуатор, чтобы вытащить автомобиль.По информации городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, причиной появления ямы стал размыв грунта. На месте работают специалисты «Ростовводоканала», чтобы устранить аварийную ситуацию.Планируется, что ремонт трубопровода будет завершён сегодня до 18:00.