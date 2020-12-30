Скончался бывший игрок ростовского СКА Юрий Саух

Умер экс-игрок ростовского СКА Юрий Саух. Об этом 2 января в своем «Твиттере» написал спортивный агент Алексей Сафонов.Футболиста не стало в возрасте 70 лет. Он был мастером спорта СССР.Юрий Саух выступал за СКА в 1974-1975 годах, когда клуб был в числе сильнейших в СССР.Начал свою профессиональную карьеру футболист в начале 60-х, играя за волгоградский «Трактор». Также Юрий Саух был в составе московскиго «Динамо» и «Локомотив». В 1976 году дебютировал за сборную СССР.В начале 2000х Юрий Саух стал тренировать.