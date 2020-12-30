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Скончался бывший игрок ростовского СКА Юрий Саух

Скончался бывший игрок ростовского СКА Юрий Саух
Умер экс-игрок ростовского СКА Юрий Саух. Об этом 2 января в своем «Твиттере» написал спортивный агент Алексей Сафонов.

Футболиста не стало в возрасте 70 лет. Он был мастером спорта СССР.

Юрий Саух выступал за СКА в 1974-1975 годах, когда клуб был в числе сильнейших в СССР.

Начал свою профессиональную карьеру футболист в начале 60-х, играя за волгоградский «Трактор». Также Юрий Саух был в составе московскиго «Динамо» и «Локомотив». В 1976 году дебютировал за сборную СССР.

В начале 2000х Юрий Саух стал тренировать.

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