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Из-за жуткой аварии на трассе под Ростовом образовалась гигантская пробка

Из-за жуткой аварии на трассе под Ростовом образовалась гигантская пробка
На трассе в Аксайском районе из-за страшного ДТП появилась многокилометровая пробка. Затор образовался утром 1 июня в районе хутора Ленина.

Движение затруднено от кольца на Восточном шоссе до места аварии - в северном направлении. Аналогичная ситуация и от поселка Дорожного до места ДТП - в южном направлении. Общая протяженность пробки составляет более 10 километров. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Специалисты до сих пор ликвидируют последствия аварии.

Как сообщалось ранее, водитель «Форда» ехал в сторону Москвы по трассе М-4-«Дон». В районе хутора Ленина машину занесло на встречную полосу, по которой двигалась «Лада». От удара отечественное авто врезалось в отбойник и буквально разлетелось на части. Корпус машины смялся, практически не оставляя шансов на выживание пассажирам и водителю. У «Форда» также смята боковая часть и выбиты окна. К счастью, водитель иномарки при этом остался жив.

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