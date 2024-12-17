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Из-за упавших веток река Кундрючья Ростовской области могла выйти из берегов

Из-за упавших веток река Кундрючья Ростовской области могла выйти из берегов
В Ростовской области река Кундрючья могла выйти из берегов из-за упавших веток. Инцидент произошёл в хуторе Тереховский Усть-Донецкого района.

Уже около недели в донском регионе бушуют сильные ветра и дожди. Вероятно, во время очередного урагана ветки не выдержали и упали прямо в водоем. Также их мог принести поток. Скопление веток стало препятствием для свободного течения реки. В условиях ледостава и ледохода это могло привести к повышению уровня воды, что могло повлечь за собой серьезные последствия.

Чтобы устранить образовавшийся затор, вызвали спасателей. Они убрали ветки, предотвратив предпосылки к возможному паводку.

По информации ДПЧС Ростовской области, всего было ликвидировано два затора на реке.
Фото: ДПЧС РО
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