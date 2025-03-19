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Из-за ухудшения погода экстренные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Из-за ухудшения погода экстренные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону 19 марта из-за ухудшения погодных условий объявлен режим повышенной готовности для экстренных служб и коммунальных предприятий. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По прогнозам, до 20 марта в регионе ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, налипание которого может привести к обледенению проводов и деревьев. Также возможны гололед и изморозь.

Власти призывают жителей Ростова соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется не повышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах. Пешеходам следует быть внимательными, смотреть под ноги и избегать контакта с неустойчивыми конструкциями.
Фото: Ростов ру
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