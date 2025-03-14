В Ростове экстренные службы с 16 марта переведут в режим повышенной готовности
В Ростове-на-Дону экстренные службы переведут на режим повышенной готовности. Об этом сообщил Александр Скрябин.
Согласно данным синоптиков, с 17 по 19 марта ожидаются обильные осадки. Выпадет мокрый снег в сочетании с дождем, ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах.
- Режим повышенной готовности будет действовать с 16 по 20 марта,- сказано в сообщении.
В этот период увеличивается риск возникновения ДТП. Водителям важно соблюдать скоростной режим на дорогах и дистанцию. Пешеходам лучше избегать непорочных конструкций.