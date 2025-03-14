В Ростове экстренные службы с 16 марта переведут в режим повышенной готовности

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В Ростове-на-Дону экстренные службы переведут на режим повышенной готовности. Об этом сообщил Александр Скрябин.Согласно данным синоптиков, с 17 по 19 марта ожидаются обильные осадки. Выпадет мокрый снег в сочетании с дождем, ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах.- Режим повышенной готовности будет действовать с 16 по 20 марта,- сказано в сообщении.В этот период увеличивается риск возникновения ДТП. Водителям важно соблюдать скоростной режим на дорогах и дистанцию. Пешеходам лучше избегать непорочных конструкций.