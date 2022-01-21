Из-за снегопада с 24 января большегруам запретили въезд в Ростов

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Снегопад, накрывший Ростов 24 января, спровоцировал многокилометровые пробки по всему городу. Даже днем не в час пик машины подолгу простаивали в многочисленных заторах. Вечером ситуация ухудшилась. Чтобы как-то стабилизировать транспортную жизнь города, власти решили запретить въезд в город большегрузам.Запрет начал действовать с 24 января и до особого распоряжения по главным транспортным артериям донской столицы. Запрет действует в районе проспекта 40-летия Победы, на улице Петрожицкого, 2а, улице Днепропетровской (в районе Малого Зеленого Кольца), на улице Обсерваторной, где 2-я Циолковского, 16, также нельзя будет проехать машинам весом больше 3,5 тонны, закрыта будет и Пойменная в районе Сиверса.Ночью в городе будет работать снегоуборочная техника, поэтому пустые дороги и отсутствие большегрузов, которые чаще всего и едут через Ростов ночью, будет только сопутствовать качественному очищению дорог.