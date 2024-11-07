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Из-за раннего ледостава в Цимлянском водохранилище собираются завершить навигацию

Из-за раннего ледостава в Цимлянском водохранилище собираются завершить навигацию
В 2024 году на Цимлянском водохранилище лед появится раньше, чем обычно. Информацию об этом сообщили в ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».

По прогнозам синоптиков, ледостав на Цимлянском водохранилище и Волго-Донском судоходном канале начнётся на четыре дня раньше обычного — примерно 24–26 ноября.

В связи с этим планируется завершить навигацию досрочно. Судовладельцев просят запланировать рейсы до завершения навигации и принять дополнительные меры безопасности.

Суда, не соответствующие ледовому классу, не смогут войти в акваторию водохранилища.
Фото: Ростов ру
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