В Волгодонске 39-летний мужчина утонул в Цимлянском водохранилище

Фото: Rostov.ru

В городе Волгодонске 39-летний мужчина утонул в Цимлянском водохранилище. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Приятели 27 июля отдыхали на Сухо-Соленовском заливе Цимлянского водохранилища. Они выпили и один из друзей пошел искупаться, второй в это время наблюдал на берегу. Когда пловец долго не выходил из воды другие отдыхающие забеспокоились. Они вызвали спасателей.На месте сотрудники МЧС обнаружили мужчину на берегу без сознания. К счастью, после оказания первой помощи он пришел в себя.Тело второго жителя удалось найти в водоеме спустя час. Медики констатировали его смерть.