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В Волгодонске 39-летний мужчина утонул в Цимлянском водохранилище

В Волгодонске 39-летний мужчина утонул в Цимлянском водохранилище
В городе Волгодонске 39-летний мужчина утонул в Цимлянском водохранилище. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Приятели 27 июля отдыхали на Сухо-Соленовском заливе Цимлянского водохранилища. Они выпили и один из друзей пошел искупаться, второй в это время наблюдал на берегу. Когда пловец долго не выходил из воды другие отдыхающие забеспокоились. Они вызвали спасателей.

На месте сотрудники МЧС обнаружили мужчину на берегу без сознания. К счастью, после оказания первой помощи он пришел в себя.

Тело второго жителя удалось найти в водоеме спустя час. Медики констатировали его смерть.
Фото: Rostov.ru
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