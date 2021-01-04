Из-за порыва канализации жители Батайска задыхаются от запаха нечистот

Из-за порыва канализации в Батайске жители улиц Шмидта и Пролетарской страдают от запаха нечистот. По данным издания Battime, экологическое бедствие случилось в начале января.В водоканале сообщили, что порыв случился по вине горожан. Якобы многие батайчане сейчас делают ремонты и выбрасывают строительный мусор в канализацию. Несмотря на то, что сети и насосы новые, из-за нарушения правил эксплуатации они быстро выходят из строя.Порыв на пересечении Шмидта и Пролетарской был устранен еще 10 января. Однако за праздничные дни нечистоты впитались в землю. В итоге даже устранение коммунальной аварии не спасло жителей от ужасающего смрада. Несмотря на то, что с момента канализационной аварии прошло больше недели, батайчане продолжают задыхаться от вони.