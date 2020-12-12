Жители Волгодонска задыхаются от запаха фекалий из-за порыва коллектора
Жители Волгодонска уже вторую неделю задыхаются от запаха фекалий в результате порыва сразу нескольких коллекторов.
Первый порыв случился 5 декабря в районе дома № 27 на улице Энтузиастов. Двое суток фекальные помои растекались вдоль рынка «Метелица», но порыв коммунальщики не нашли.
Еще через несколько дней канализационные отходы потекли у дома № 33 по улице Черникова. Оттуда жидкость течет в переулок Озерный, где на морозе превращается в зловонные глыбы льда. Недавно порыв коллектора обнаружили и рядом с торгово-развлекательным центром на набережной. Часть фекалий стекает в Сухо-Соленовский залив.
Всего в городе выявлено уже шесть протечек. Коллектор крайне разветвленный, бетонное покрытие из-за коррозии практически пришло в негодность. Один массивный забой привел к массовым порывам, сообщает DonDay Волгодонск.
Место аварии оказалось рядом с СК «Олимп», на пересечении улицы Энтузиастов и бульвара Великой Победы. Там собрана вся коммунальная техника, установлена временная станция для откачки канализации. Несмотря на круглосуточный режим работы, полностью устранить аварии смогут лишь к концу января.
Пока рабочие пытаются починить коллектор, город решительно утопает в фекалиях, а общественный транспорт разносит их по тем улицам, которых зловонная беда не коснулась.