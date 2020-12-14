Автомобилистов предупредили о сложных метеоусловиях в Ростовской области

Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют сильнейшие снегопады, в связи с чем на дорогах увеличится риск ДТП.Непогода продержится в Ростовской области как минимум до 18 декабря. Северные районы накроет сильными метелями, а в донской столице ожидаются туман и гололедица.В связи с этим автомобилистов просят быть предельно бдительными на дорогах. В частности, необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, а также быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам нужно иметь на одежде отражающие элементы.Не так давно непогода обрушилась на Ростов. Из-за дождя в минусовую температуру дороги покрылись льдом, в результате на трассах произошли десятки ДТП. В двух из них участниками стали по девять машин.