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Автомобилистов предупредили о сложных метеоусловиях в Ростовской области

Автомобилистов предупредили о сложных метеоусловиях в Ростовской области
Водителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют сильнейшие снегопады, в связи с чем на дорогах увеличится риск ДТП.

Непогода продержится в Ростовской области как минимум до 18 декабря. Северные районы накроет сильными метелями, а в донской столице ожидаются туман и гололедица.

В связи с этим автомобилистов просят быть предельно бдительными на дорогах. В частности, необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, а также быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов. Пешеходам нужно иметь на одежде отражающие элементы.

Не так давно непогода обрушилась на Ростов. Из-за дождя в минусовую температуру дороги покрылись льдом, в результате на трассах произошли десятки ДТП. В двух из них участниками стали по девять машин.

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