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Рабочая неделя в Ростове начнется с мокрого снега, гололеда и тумана

Рабочая неделя в Ростове начнется с мокрого снега, гололеда и тумана
Рабочая неделя в донской столице начнется с тумана, гололедицы на дорогах и мокрого снега. Об этом свидетельствует оперативный прогноз МЧС.

Утром 19 декабря в Ростове ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений в виде налипания мокрого снега на провода и деревья, а также гололёда, сильного гололёдно-изморозевого отложения и усиления ветра. В этот день порывы воздушных масс будут достигать 18 метров в секунду. Не исключены ряд ЧП: падения деревьев, рекламных щитов, шифера и обрывы ЛЭП.

Напомним, за минувшую неделю в Ростове упали почти 700 деревьев. Из-за непогоды все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
Фото: Денис Демков.
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