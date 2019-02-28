Из-за двойного перелома ноги Дима Билан перенёс концерт в Ростове



Певец Дима Билан перенёс концерт в Ростове-на-Дону из-за перелома ноги. Тур «Планета Билан» продолжится осенью 2019 года.



Артист 18 февраля подскользнулся на люду и сломал левую ногу сразу в двух местах. Мало того, что ему наложили гипс, Билану требовалась ещё и операция. Однако он настоял на том, чтобы её отложили — на 19 февраля был запланирован концерт в Санкт-Петерубрге.



В конце месяца певец сообщил, что ему «вкрутили девять шурупов и вставили пластину" в лодыжку. Диме требуется реабилитация, поэтому врачи вместе с организаторами приняли решение перенести мартовские концерты на осень.



- Ведь отправляться в тур — это долгие переезды, отсутствие под рукой лечащего врача, ну и программа более 2-х часов. А реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной! - написал Билан на страничке в социальной сети.



Остальные даты концертов не изменились. В апреле артист уже выступит на сценах Беларуси и странах Прибалтики.



- Всё уже хорошо, скоро буду бегать, - пообещал Билан.



Точная дата осеннего концерта в Ростове-на-Дону ещё неизвестна.

