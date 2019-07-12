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Из-за болезни попугаев в Ростове ввели карантин

Из-за болезни попугаев в Ростове ввели карантин
Фото: krasnouhie.ru

В Ростове-на-Дону ввели карантин из-за болезни птиц. У трёх попугаев — волнистых и корелла — нашли орнитоз.

В последний раз заболевание встречалось у жаворонка в 2017 году. Она проявляется в форме лихорадки, общей интоксикации, а также поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением селезёнки и печени. Больные пернатые теряют аппетит, становятся сонливыми, сидят нахохлившись, тяжело дышат. Из носовых отверстий и глаз вытекает жидкость.

Как только ветеринар поставил диагноз, в доме, где находились птицы, ввели карантин. Люди остались там жить, и специалисты провели на территории полную дезинфекцию.

К сожалению, заражённых птиц усыпляют, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

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