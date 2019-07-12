Из-за болезни попугаев в Ростове ввели карантин



Фото: krasnouhie.ru



В Ростове-на-Дону ввели карантин из-за болезни птиц. У трёх попугаев — волнистых и корелла — нашли орнитоз.



В последний раз заболевание встречалось у жаворонка в 2017 году. Она проявляется в форме лихорадки, общей интоксикации, а также поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением селезёнки и печени. Больные пернатые теряют аппетит, становятся сонливыми, сидят нахохлившись, тяжело дышат. Из носовых отверстий и глаз вытекает жидкость.



Как только ветеринар поставил диагноз, в доме, где находились птицы, ввели карантин. Люди остались там жить, и специалисты провели на территории полную дезинфекцию.



К сожалению, заражённых птиц усыпляют, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.