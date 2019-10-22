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На «птичьем рынке» в Ростове ввели карантин из-за болезни попугаев

На «птичьем рынке» в Ростове ввели карантин из-за болезни попугаев
В Ростове-на-Дону на рынке, где продают зверей и птиц, ввели карантин. На «Ярмарке домашних животных», расположенной на улице Ченцова, нашли больных попугаев. Об этом 23 октября сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.

Всего специалисты насчитали в трёх павильонах 163 птицы, больных орнитозом. Среди них — волнистые попугаи, неразлучники и корелла.

На «птичьем рынке» на месяц запретили ввоз, вывоз и продажу декоративных животных. Врачи назначили больным пернатым медикаментозное лечение.

Отметим, что человек может заразиться орнитозом воздушно-капельным и пищевым путём, а также через кожу. Болезнь может перерасти в пневмонию, поражение печени, миокарда, селезёнки и центральной нервной системы.

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