На «птичьем рынке» в Ростове ввели карантин из-за болезни попугаев



В Ростове-на-Дону на рынке, где продают зверей и птиц, ввели карантин. На «Ярмарке домашних животных», расположенной на улице Ченцова, нашли больных попугаев. Об этом 23 октября сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области.



Всего специалисты насчитали в трёх павильонах 163 птицы, больных орнитозом. Среди них — волнистые попугаи, неразлучники и корелла.



На «птичьем рынке» на месяц запретили ввоз, вывоз и продажу декоративных животных. Врачи назначили больным пернатым медикаментозное лечение.



Отметим, что человек может заразиться орнитозом воздушно-капельным и пищевым путём, а также через кожу. Болезнь может перерасти в пневмонию, поражение печени, миокарда, селезёнки и центральной нервной системы.