Из-за аномальной жары в Ростовской области отметили рост популяции цикад

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В Ростовской области из-за непривычно высоких температур резко возросла численность цикад. Горожане города Шахты предоставили видеоматериалы, подтверждающие данный феномен.Экстремальная жара привела к заметному увеличению популяции цикад в городской черте. Несмотря на то, что их стрекотание часто вызывает раздражение, цикады не представляют опасности для человека. По свидетельству местных жителей, подобное нашествие насекомых наблюдалось лишь в 2024 году. Фактором, спровоцировавшим внезапный рост их активности, стал резкий подъем температуры. Цикады, обычно населяющие южные регионы России и Донской край, хорошо адаптированы к жаркой и сухой погоде, в то время как люди испытывают дискомфорт от зноя.Основную часть своего жизненного цикла цикады проводят под землей: в личиночной фазе они могут находиться там от нескольких до семнадцати лет. Питаясь соком корневой системы деревьев, личинки роют протяженные ходы своими мощными конечностями. Весной или в начале летнего периода, когда наступает время линьки и размножения, они выбираются на поверхность, сбрасывают старый покров, обретают яркий, блестящий вид и перемещаются в кроны деревьев.