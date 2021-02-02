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Ростовский областной суд отклонил апелляцию редактора батайской газеты

Ростовский областной суд отклонил апелляцию редактора батайской газеты
Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу редактора батайской газеты. Заседание по делу Светланы Шишкановой, осужденной по административной статье (ч.6.1 20.2), прошло 4 февраля.

Стало известно, что решение Кировского районного суда Ростова-на-Дону осталось без изменения, а ходатайство - без удовлетворения. Светлана Васильевна продолжит отбывать административный арест в спецприемнике. Адвокат Шишкановой, Александр Голиков, отказался от комментария.

Напомним, редактора газеты «Батайское время» задержали во время несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Светлана Шишканова собиралась освещать мероприятие для своего СМИ. Сроком на десять суток ее арестовали по административной статье (ч.6.1 20.2).

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