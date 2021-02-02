Ростовский областной суд отклонил апелляцию редактора батайской газеты
Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу редактора батайской газеты. Заседание по делу Светланы Шишкановой, осужденной по административной статье (ч.6.1 20.2), прошло 4 февраля.
Стало известно, что решение Кировского районного суда Ростова-на-Дону осталось без изменения, а ходатайство - без удовлетворения. Светлана Васильевна продолжит отбывать административный арест в спецприемнике. Адвокат Шишкановой, Александр Голиков, отказался от комментария.
Напомним, редактора газеты «Батайское время» задержали во время несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Светлана Шишканова собиралась освещать мероприятие для своего СМИ. Сроком на десять суток ее арестовали по административной статье (ч.6.1 20.2).