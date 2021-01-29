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Осужденная редактор батайской газеты вторые сутки находится в камере ИВС

Осужденная редактор батайской газеты вторые сутки находится в камере ИВС
Редактор батайской газеты Светлана Шишканов вторые сутки находится в камере изолятора временного содержания, несмотря на постановление суда об административном аресте, вынесенное днем 31 января. По решению Кировского районного суда Ростова-на-Дону журналиста должны были доставить в спецприемник, где она должна была отбывать 10 суток административного ареста. Однако решение суда так и не было исполнено.

Исходя из постановления суда, срок ареста Шишкановой исчисляется с 14:25, 31 января.

Сын Светланы Васильевны привез ей в изолятор временного содержания отдела полиции №3, где она сейчас находится, вещи и предметы личной гигиены.

Напомним, журналиста задержали во время несогласованной акции 31 января в поддержку Алексея Навального. Светлана Васильевна собиралась освещать мероприятие. Сроком на десять суток ее арестовали по административной статье ч.6.1 20.2.

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