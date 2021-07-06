Из Ростова запустят ежедневные рейсы на Кубу

Ростов и Кубу свяжут авиасообщением. Ежедневные рейсы в островное государство в Карибском море запустят из аэропорта «Платов».Перевозчиками выступят две компании - «Икар» и «Северный ветер». Полеты запланированы на каждый день, однако точное расписание и дата запуска рейсов пока неизвестны.По данным сайта ростовского аэропорта, поездка в курортный город Варатеро обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Не исключено, что билеты на прямой рейс окажутся дешевле.Жителям Ростовской области перед отправлением на Кубу необходимо взять справку об отрицательном анализе ПЦР-теста на COVID-19. Тест нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до прилета.