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Из Ростова в Таганрог с 19 ноября запустят дополнительные электрички

Из Ростова в Таганрог с 19 ноября запустят дополнительные электрички
Между Ростовом и Таганрогом запустят две дополнительные электрички. Вечерние составы будут ходить с 19 ноября.

Поезда из донской столицы отправятся в путь в 21:22, а в приморский город прибудут в 22:51. Обратно пассажиры смогут уехать в 21:38. Состав вернется в Ростов в 23:07.

Как сообщили в СКЖД, в пути следования электротранспорт сделает 11 остановок. Это Темерник, ОП 1 337-й километр, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морская, Приморка, Вареновка и Михайловка.

Поездка обойдется в 147 рублей. Для пенсионеров и учащихся предусмотрены льготы.
Фото: Rostov.ru.
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