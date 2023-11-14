Из Ростова в Таганрог с 19 ноября запустят дополнительные электрички

Фото: Rostov.ru.

Между Ростовом и Таганрогом запустят две дополнительные электрички. Вечерние составы будут ходить с 19 ноября.Поезда из донской столицы отправятся в путь в 21:22, а в приморский город прибудут в 22:51. Обратно пассажиры смогут уехать в 21:38. Состав вернется в Ростов в 23:07.Как сообщили в СКЖД, в пути следования электротранспорт сделает 11 остановок. Это Темерник, ОП 1 337-й километр, Ростов-Западный, Хапры, Сафьяново, Недвиговка, Синявская, Морская, Приморка, Вареновка и Михайловка.Поездка обойдется в 147 рублей. Для пенсионеров и учащихся предусмотрены льготы.