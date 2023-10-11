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С 16 октября пустят электричку прямым сообщением Таганрог - Батайск

С 16 октября пустят электричку прямым сообщением Таганрог - Батайск
В Ростовской области изменят маршрут электрички. Состав № 6519 Таганрог - Ростов продлят до станции Батайск с 16 октября.

Поезд стартует из приморского города в 7:04. В донскую столицу он прибудет в 8:36, а в 8:58 пассажиры смогут выйти в Батайске. В пути следования электричка остановится на станциях Красный Котельщик (3-й километр), Вареновка, Приморка, Морская, Мержаново, Танаис, Синявская, Сафьяново, Хапры, Ростов-Западный, Темерник, Заречная, Электроторпедо.

Стоимость проезда по полному маршруту составит 168 рублей. Школьники и студенты смогут сэкономить половину. Для них поездка обойдется в 84 рубля.
Фото: Rostov.ru.
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