В Ростове запустят две дополнительные электрички из-за закрытого моста на Малиновского

В Ростове-на-Дону после закрытия моста на Малиновского властями предложен альтернативный вариант. В городе запустят две новые электрички. Поезда будут ходить с 11 января по буднямОдин поезд № 7124/7123 начнет курсировать с 7:50 до 8:53 с главного ж/д вокзала через Левенцовку и Темерник и до станции Ростов-Западный.Вторую электричку № 7120/7119 будет работать по вечером - с 17:59 до 18:54. Маршрут такой же, только отправление с Пригородного вокзала.Спасут ли два поезда, курсирующих по часу утром и вечером город от пробок из-за закрытия моста - остается загадкой.