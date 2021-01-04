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В Ростове запустят две дополнительные электрички из-за закрытого моста на Малиновского

В Ростове запустят две дополнительные электрички из-за закрытого моста на Малиновского
В Ростове-на-Дону после закрытия моста на Малиновского властями предложен альтернативный вариант. В городе запустят две новые электрички. Поезда будут ходить с 11 января по будням

Один поезд № 7124/7123 начнет курсировать с 7:50 до 8:53 с главного ж/д вокзала через Левенцовку и Темерник и до станции Ростов-Западный.
Вторую электричку № 7120/7119 будет работать по вечером - с 17:59 до 18:54. Маршрут такой же, только отправление с Пригородного вокзала.

Спасут ли два поезда, курсирующих по часу утром и вечером город от пробок из-за закрытия моста - остается загадкой.

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