Из Ростова в Кисловодск запустят «Ласточку»

Курсирование возобновляет «Ласточка» из Ростова-на-Дону в Кисловодск. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Поезда на курорты снова начнут ходить с 3 июля. Ранее они были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции.Планируется, что «Ласточка» станет курсировать ежедневно. Отправление из Ростова-на-Дону — в 14:42, время в пути составляет семь часов. Обратные рейсы будут ходить с 4 июля. Отбытие из Кисловодска — в 6:17.Ставропольский край, где расположен курорт, пока находится на первом этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии. Тем не менее туда уже запускают поезда из других регионов. Возможно, вскоре и там объявят о новых послаблениях, учитывая то, на Ставрополье ситуация с распространением инфекции лучше, чем на Дону.