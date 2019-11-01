Из Ростова появился прямой рейс до Омска



Из донского региона в Омск открыли прямой авиарейс. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта.



Известно, что перелеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам.



Вылет из Ростова-на-Дону - по средам и субботам в 23:40, прибытие в Омск - по четвергам и воскресеньям в 06:20. Вылет из Омска - по четвергам и воскресеньям в 07:15, прибытие в Ростов-на-Дону - в 08:00.



Время отправления и прибытия указаны для каждого из аэропортов по местному времени.