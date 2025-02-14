Из Ростова-на-Дону запустят новый автобусный рейс в Аланью

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Из донской столицы будет отправляться новый автобус в Аланью. Информация об этом сообщили в турецкой компании перевозчика.Автобусный рейс будет следовать через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару и Мерсин. Время поездки составит около 48 часов. Маршрут будет проходить через Россию, Грузию и Турцию.Приобрести билет в одну сторону можно будет за 10 300 рублей. Первое отправление из Ростова планируется 15 марта 2025 года.Отметим, что въезд в обе страны для россиян безвизовый. Однако потребуется загранпаспорт.