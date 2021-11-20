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Ирина Безрукова выразила слова соболезнования по случаю смерти Нины Руслановой

Ирина Безрукова выразила слова соболезнования по случаю смерти Нины Руслановой
Знаменитая актриса из Ростова Ирина Безрукова выразила соболезнование по случаю смерти Нины Руслановой. Скорбные слова она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

- Страшные новости не заканчиваются. Наша страна потеряла ещё одного замечательного народного артиста - Нину Ивановну Русланову, - написала у себя Безрукова. - Соболезную всем родным, близким и поклонникам творчества Нины Ивановны.

Знаменитая ростовчанка вспомнила, что вместе с Ниной Руслановой они снимались в сериале «Участок» и в историческом фильме «Излом». В памяти Безруковой артистка останется такой же радостной, танцующей и поющей, как во времена их работы на съемочной площадке.

Напомним, Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет 21 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом. Актрису похоронят 24 ноября на Троекуровском кладбище. Зрителю Нина Русланова известна по ролям в фильмах «Короткие встречи», «Афоня», «Завтра была война» и многие другие.

За день до смерти Руслановой также от коронавируса скончался актер Валерий Гаркалин.
Фото: Инстаграм Ирины Безруковой.
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