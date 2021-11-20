Ирина Безрукова выразила слова соболезнования по случаю смерти Нины Руслановой

Фото: Инстаграм Ирины Безруковой.

Знаменитая актриса из Ростова Ирина Безрукова выразила соболезнование по случаю смерти Нины Руслановой. Скорбные слова она опубликовала на своей странице в «Инстаграме».- Страшные новости не заканчиваются. Наша страна потеряла ещё одного замечательного народного артиста - Нину Ивановну Русланову, - написала у себя Безрукова. - Соболезную всем родным, близким и поклонникам творчества Нины Ивановны.Знаменитая ростовчанка вспомнила, что вместе с Ниной Руслановой они снимались в сериале «Участок» и в историческом фильме «Излом». В памяти Безруковой артистка останется такой же радостной, танцующей и поющей, как во времена их работы на съемочной площадке.Напомним, Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет 21 ноября после продолжительной борьбы с коронавирусом. Актрису похоронят 24 ноября на Троекуровском кладбище. Зрителю Нина Русланова известна по ролям в фильмах «Короткие встречи», «Афоня», «Завтра была война» и многие другие.За день до смерти Руслановой также от коронавируса скончался актер Валерий Гаркалин.