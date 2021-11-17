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Ростовская актриса Ирина Безрукова поделилась архивным снимком

Ростовская актриса Ирина Безрукова поделилась архивным снимком
Известная актриса из Ростова поделилась архивной фотографией. Ирина Безрукова опубликовала снимок на своей странице в «Инстаграме» 18 ноября.

На черно-белом фото ростовчанке - около 15 лет. Ирина уверенно смотрит в камеру, улыбаясь уголками губ. Из одежды на подростке - белая водолазка и джемпер.

Под снимком актриса рассказала немного о своей юности. Безрукова поделилась, что ее с сестрой воспитывала бабушка, которой для этого пришлось переехать в город. В то время с работой было туго, и женщина устроилась дворником.

- Зарплата, сами понимаете, была мизерная, - вспоминает Ирина. - Помню, как мы считали каждую копеечку до следующей бабушкиной зарплаты.

Ростовчанка призналась, что тогда ей казалось, будто большее количество денег могло сделать их счастливее. Однако с годами поняла, что материальные блага не так уж много значат.

- Счастье - не в материальном, это точно! И уверенность появляется исключительно от гармоничного внутреннего состояния, - подытожила актриса.

Подписчики Безруковой согласились с такой позицией. В комментариях фанаты стали делиться своими «мелочами», которые делают их счастливыми.
Фото: Инстаграм Ирины Безруковой.
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Теги: Ирина Безрукова

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