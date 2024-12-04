Фото: СоцСети

Ростовчанка Ирина Безрукова оголила грудь в пиджаке с глубоким декольте. Снимки появились 4 декабря в соцсетях у актрисы.Безрукова надела черный брючный костюм с пиджаком и прозрачную водолазку в сетку. В кадре грудь актрисы видна из-за материала кофты. В откровенном образе она процитировала Фаину Раневскую.«Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой перед зеркалом», - пишет Безрукова.В комментариях подписчики подчеркнули, что 59-летняя актриса выглядит шикарно.Ирина Безрукова выросла в Ростове. В родном городе она окончила училище искусств. Ее карьера началась в Ростовском академическом театре. Известность ей принесли фильмы «Коля», «Есенин», «Реальная сказка».