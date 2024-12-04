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Ирина Безрукова оголила грудь в пиджаке с глубоким декольте

Ирина Безрукова оголила грудь в пиджаке с глубоким декольте
Ростовчанка Ирина Безрукова оголила грудь в пиджаке с глубоким декольте. Снимки появились 4 декабря в соцсетях у актрисы.

Безрукова надела черный брючный костюм с пиджаком и прозрачную водолазку в сетку. В кадре грудь актрисы видна из-за материала кофты. В откровенном образе она процитировала Фаину Раневскую.

«Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой перед зеркалом», - пишет Безрукова.

В комментариях подписчики подчеркнули, что 59-летняя актриса выглядит шикарно.

Ирина Безрукова выросла в Ростове. В родном городе она окончила училище искусств. Ее карьера началась в Ростовском академическом театре. Известность ей принесли фильмы «Коля», «Есенин», «Реальная сказка».
Фото: СоцСети
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