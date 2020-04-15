Имущество «Капиталбанка» вновь выставили на торги за 273 млн рублей

В Ростове-на-Дону вновь пытаются продать имущество «Капиталбанка». Лоты оценили в 273 миллиона рублей. Данные об этом появились в Едином федеральном сведении о банкротстве.С молотка планируют продать дом с земельным участком. Кроме того, на торги также выставили права требования по кредитным обязательствам к 11 компаниям и четырем физлицам.Центральный банк отозвал лицензию у «Капиталбанка» еще два года назад, в феврале. Спустя месяц после этого события банк признали банкротом. Тогда представители регулятора отмечали, что организация проводила высокорискованную кредитную политику. Позже был арестован экс-председатель правления Сергей Осипов. Несмотря на необоснованное обвинение, его приговорили к семи годам и шести месяцам колонии.