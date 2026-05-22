17 лет «строгача»: житель ДНР осужден за госизмену и призывы к терроризму в Ростове

Фото: Южный окружной военный суд

Южный окружной военный суд приговорил жителя ДНР Владислава Гамзина к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина был признан виновным в государственной измене и совершении ряда преступлений террористической направленности.По данным следствия, летом и осенью 2023 года Гамзин неоднократно распространял в сети "Интернет" комментарии с прямыми призывами к убийствам. В мае 2024 года он перешел к призывам совершать разрушительные действия в отношении гражданских объектов.Ключевым эпизодом в деле стало установление в ноябре 2024 года контакта фигуранта с представителем украинской разведки. В результате взаимодействия Гамзин собрал и передал противнику сведения, касающиеся дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных Сил РФ.Действия Владислава Гамзина были квалифицированы судом по статьям, предусматривающим ответственность за публичные призывы к террористической деятельности (по данному составу совершены три преступления) и государственную измену.Приговор пока не вступил в законную силу и подлежит обжалованию сторонами в установленном законом порядке.