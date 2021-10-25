В Каменске без вести пропала 88-летняя пенсионерка

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области без вести пропала 88-летняя Людмила Давыдова. Женщина ушла из дома 23 октября и не вернулась обратно.Родственники старушки обратились в полицию и добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг». Волонтеры распространили в Сети ориентировку на пропавшую.Людмила Ивановна худощавая, рост – 158-160 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Была одета в бордовую куртку до колен, голубой халат, черные гамаши, серо-коричневые босоножки и цветной платок. С собой у бабушки трость коричневого цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Давыдовой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.