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В Каменске без вести пропала 88-летняя пенсионерка

В Каменске без вести пропала 88-летняя пенсионерка
В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области без вести пропала 88-летняя Людмила Давыдова. Женщина ушла из дома 23 октября и не вернулась обратно.

Родственники старушки обратились в полицию и добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг». Волонтеры распространили в Сети ориентировку на пропавшую.

Людмила Ивановна худощавая, рост – 158-160 сантиметров, волосы седые, глаза карие. Была одета в бордовую куртку до колен, голубой халат, черные гамаши, серо-коричневые босоножки и цветной платок. С собой у бабушки трость коричневого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Давыдовой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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