Хакеры около 500 раз атаковали госресурсы Ростовской области с начала 2024 года

Фото: DonDay.ru.

С начала 2024 года хакеры атаковали госресурсы Ростовской области около 500 раз. Такие данные озвучил региональный министр цифрового развития Евгений Полуянов.Наибольшее количество попыток взлома за последние три месяца пришлось на середину марта. А за весь 2023 год их число составило около девяти тысяч.К интернет-структурам государственных ресурсов относятся различные реестры и сайты правовой информации. Например, Госуслуги, ГИС ЕГРЗ, Дом.РФ, ФНС и другие.