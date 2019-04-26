Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Губернатор Василий Голубев рассказал депутатам об итогах работы Правительства Ростовской области за 2018 год

Губернатор Василий Голубев рассказал депутатам об итогах работы Правительства Ростовской области за 2018 год
Глава Донского региона выступил на девятом заседании донского парламента. Василий Голубев представил доклад о результатах деятельности Правительства за 2018 год. В своем сообщении губернатор коснулся как общей социально-экономической ситуации в регионе, так и проанализировал развитие отдельных сфер – промышленность, малое и среднее предпринимательство, дорожное строительство, социальная сфера, культур и так далее.

Так Василий Голубев отметил, что в 2018 году донское правительство сформировало новую систему стратегического управления. Для достижения этого были приняты документы, в том числе и «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года». Она включает в себя целый комплекс мероприятий, которые будут способствовать развитию всего региона, и направлены на повышение качества жизни граждан.

Губернатор указал на стабильный рост донской экономики. Так, валовой региональный продукт по сравнению с 2017 годом вырос на 1,3 % и превысил 1,4 триллиона рублей. Кроме того, реализация крупных инвестиционных проектов по выпуску новой продукции и освоению современных технологий дало толчок для развития промышленности – 109,7%. Однако засуха и эпидемия не позволила увеличить рекордные сельскохозяйственные показатели прошлого года. Так производство яиц сократилось на 9,6%, зерна – на 19%. При этом Ростовская область, несмотря на это, остается лидером в этой сфере.
Василий Голубев особое внимание уделил инвестициям. Глава региона отметил, что в 2018 году на реализацию крупных проектов к Чемпионату миру по футболу привлечено более 252 миллиардов рублей. Стоит отметить, положительные результаты в наращивании региональных доходов. В консолидированный бюджет поступило 178,4 миллиардов рублей, что на 21,8 миллиард рублей больше в 2017 году.

В завершении итогового отчета губернатор Василий Голубев сообщил депутатом, что по многим показателям Ростовская область остается одним из лидеров в России. Донской регион занимает 1 место по производству пшеницы, 2 место по производству зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и 3 место по производству яиц.

Ростовская область также стабильно остается в лидерах по торговле. По величине товарооборота донской региона стабильно занимает 2-е место среди регионов Южного федерального округа, уступая только Краснодарскому краю.

После заседания руководители фракций Законодательного собрания прокомментировали отчет губернатора и отметили те направления, которые требуют решения.

Представители либерального крыла Законодательного Собрания высказались об отчете губернатора.
- Цифры, конечно, положительные, однако в некоторых донских городах до сих пор не решены некоторые проблемы. На поддержку донских моногородов Гуково, Донецк и Зверево выделено в прошлом году более 2 миллиардов рублей, а в 2019 году планируется выделить еще 2,7 миллиарда рублей. При этом до сих пор в городе Гуково остаются серьезные проблемы с водоснабжением, - отметил лидер фракции ЛДПР Евгений Федяев.

Коммунист Евгений Бессонов отметил, что в первую очередь результаты годовой работы должны увидеть жители Ростовской области.
- Наша фракция поставила перед губернатором задачу увеличить влияние на федеральную власть. Депутаты от донского региона, работающие в Федеральном собрании, должны работать активней и решить вопросы с тарифами на коммунальные услуги, которые в Ростовской области самые большие по ЮФО, - прокомментировал лидер фракции КПРФ Евгений Бессонов.

Также прозвучало мнение о необходимости пересмотреть бюджетную и кредитную политику в отношении муниципалитетов.
- Одна из главных проблем нашего региона – это излишняя централизация финансовых средств на уровне региона. Нужно дать больше свободы малым городам и районам и, главное, оставить им часть налоговых сборов, чтобы они могли направить средства на развитие малого и среднего бизнеса, - рассказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов.

Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко также поделился мнением об отчете губернатора и отметил, что Ростовская область благодаря эффективному управлению остается лидером по многим показателям.
- Текущие проблемы, которые возникают в отдельных сферах экономики, не должны заслонять положительные результаты работы Правительства в 2018 году. Это и рост экономики, и создание новых рабочих мест, и ввод в эксплуатацию новых школ, а также формирование комфортной среды для жителей Ростовской области. Несомненно, что у донского региона очень хорошие перспективы. Прежде всего, потому что у нас стабильная управленческая команда, хороший экономический потенциал, большие возможности в развитии социальной сферы, которые нам предоставляют, прежде всего, национальные проекты, реализация которых начинается в стране, в том числе на территории Ростовской области, - прокомментировал член парламентской фракции «Единая Россия», председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.