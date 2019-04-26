Губернатор Василий Голубев рассказал депутатам об итогах работы Правительства Ростовской области за 2018 год



Глава Донского региона выступил на девятом заседании донского парламента. Василий Голубев представил доклад о результатах деятельности Правительства за 2018 год. В своем сообщении губернатор коснулся как общей социально-экономической ситуации в регионе, так и проанализировал развитие отдельных сфер – промышленность, малое и среднее предпринимательство, дорожное строительство, социальная сфера, культур и так далее.



Так Василий Голубев отметил, что в 2018 году донское правительство сформировало новую систему стратегического управления. Для достижения этого были приняты документы, в том числе и «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года». Она включает в себя целый комплекс мероприятий, которые будут способствовать развитию всего региона, и направлены на повышение качества жизни граждан.



Губернатор указал на стабильный рост донской экономики. Так, валовой региональный продукт по сравнению с 2017 годом вырос на 1,3 % и превысил 1,4 триллиона рублей. Кроме того, реализация крупных инвестиционных проектов по выпуску новой продукции и освоению современных технологий дало толчок для развития промышленности – 109,7%. Однако засуха и эпидемия не позволила увеличить рекордные сельскохозяйственные показатели прошлого года. Так производство яиц сократилось на 9,6%, зерна – на 19%. При этом Ростовская область, несмотря на это, остается лидером в этой сфере.

Василий Голубев особое внимание уделил инвестициям. Глава региона отметил, что в 2018 году на реализацию крупных проектов к Чемпионату миру по футболу привлечено более 252 миллиардов рублей. Стоит отметить, положительные результаты в наращивании региональных доходов. В консолидированный бюджет поступило 178,4 миллиардов рублей, что на 21,8 миллиард рублей больше в 2017 году.



В завершении итогового отчета губернатор Василий Голубев сообщил депутатом, что по многим показателям Ростовская область остается одним из лидеров в России. Донской регион занимает 1 место по производству пшеницы, 2 место по производству зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и 3 место по производству яиц.



Ростовская область также стабильно остается в лидерах по торговле. По величине товарооборота донской региона стабильно занимает 2-е место среди регионов Южного федерального округа, уступая только Краснодарскому краю.



После заседания руководители фракций Законодательного собрания прокомментировали отчет губернатора и отметили те направления, которые требуют решения.



Представители либерального крыла Законодательного Собрания высказались об отчете губернатора.

- Цифры, конечно, положительные, однако в некоторых донских городах до сих пор не решены некоторые проблемы. На поддержку донских моногородов Гуково, Донецк и Зверево выделено в прошлом году более 2 миллиардов рублей, а в 2019 году планируется выделить еще 2,7 миллиарда рублей. При этом до сих пор в городе Гуково остаются серьезные проблемы с водоснабжением, - отметил лидер фракции ЛДПР Евгений Федяев.



Коммунист Евгений Бессонов отметил, что в первую очередь результаты годовой работы должны увидеть жители Ростовской области.

- Наша фракция поставила перед губернатором задачу увеличить влияние на федеральную власть. Депутаты от донского региона, работающие в Федеральном собрании, должны работать активней и решить вопросы с тарифами на коммунальные услуги, которые в Ростовской области самые большие по ЮФО, - прокомментировал лидер фракции КПРФ Евгений Бессонов.



Также прозвучало мнение о необходимости пересмотреть бюджетную и кредитную политику в отношении муниципалитетов.

- Одна из главных проблем нашего региона – это излишняя централизация финансовых средств на уровне региона. Нужно дать больше свободы малым городам и районам и, главное, оставить им часть налоговых сборов, чтобы они могли направить средства на развитие малого и среднего бизнеса, - рассказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов.



Председатель Законодательного собрания Александр Ищенко также поделился мнением об отчете губернатора и отметил, что Ростовская область благодаря эффективному управлению остается лидером по многим показателям.

- Текущие проблемы, которые возникают в отдельных сферах экономики, не должны заслонять положительные результаты работы Правительства в 2018 году. Это и рост экономики, и создание новых рабочих мест, и ввод в эксплуатацию новых школ, а также формирование комфортной среды для жителей Ростовской области. Несомненно, что у донского региона очень хорошие перспективы. Прежде всего, потому что у нас стабильная управленческая команда, хороший экономический потенциал, большие возможности в развитии социальной сферы, которые нам предоставляют, прежде всего, национальные проекты, реализация которых начинается в стране, в том числе на территории Ростовской области, - прокомментировал член парламентской фракции «Единая Россия», председатель Заксобрания Александр Ищенко.