Группа компаний «ЮгСтройИнвест» в День древонасаждения приняла участие в высадке деревьев в Новом Ростове

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В рамках осеннего Дня древонасаждений правительство Ростовской области, в лице первого замгубернатора Александра Скрябина, советника Виктора Гончарова и генерального директора АО «Региональная корпорация развития» Михаила Тихонова высадили первые саженцы в зоне будущего парка на территории комплексного проекта «Новый Ростов». Также в акции Дня древонасаждения участвовала ГК «ЮгСтройИнвест». Совместными усилиями в парке были посажены липы, клены, сосны, яблони, березы и черемуха. Всего в осенний период планируется высадить 465 саженцев.Парковая зона займет более 12 гектаров «Нового Ростова». Здесь, на первой парковой линии расположился квартал «Сияние», рядом с парком также будет умный квартал «smartpolét» с уже построенными тремя домами и еще одним, который завершится этой осенью. Парк понравится всем любителям пеших прогулок. В свою очередь аллеи с вечнозелеными насаждениями, уникальным дизайном, арт-объектами и оригинальной подсветкой станет точкой притяжения. Вместе с микрорайонами в «Новом Ростове» появятся правительственно-деловой квартал, поликлиники для взрослых и детей, спортивные комплексы, концертные и выставочные залы, храмы, торговый центр.Сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест» также высадили молодые деревья в квартале у реки «Левобережье». В высадке саженцев участвовали дети из детского сада «Причал №23» и глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. В общей сложности было высажено 50 деревьев. Платаны, клены, березы и вечнозеленые туи будут расти вместе с дошколятами.Добавим, что ГК «ЮгСтройИнвест» уже седьмой год подряд поддерживает акцию Дня древонасаждения. Левобережье также продолжает развиваться, создавая новые зеленые зоны для отдыха.В процессе строительства жилых комплексов на левом берегу, ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет компенсационные высадки деревьев. Согласно законодательству, после трех лет ухода за насаждениями и их полной приживаемости, застройщик планирует передать городу все зеленые насаждения. В общей сложности это составит около 16 000 деревьев, из которых 12 000 уже высажены.