Группа компаний «ЮгСтройИнвест» в День древонасаждения приняла участие в высадке деревьев в Новом Ростове
В рамках осеннего Дня древонасаждений правительство Ростовской области, в лице первого замгубернатора Александра Скрябина, советника Виктора Гончарова и генерального директора АО «Региональная корпорация развития» Михаила Тихонова высадили первые саженцы в зоне будущего парка на территории комплексного проекта «Новый Ростов». Также в акции Дня древонасаждения участвовала ГК «ЮгСтройИнвест». Совместными усилиями в парке были посажены липы, клены, сосны, яблони, березы и черемуха. Всего в осенний период планируется высадить 465 саженцев.
Парковая зона займет более 12 гектаров «Нового Ростова». Здесь, на первой парковой линии расположился квартал «Сияние», рядом с парком также будет умный квартал «smartpolét» с уже построенными тремя домами и еще одним, который завершится этой осенью. Парк понравится всем любителям пеших прогулок. В свою очередь аллеи с вечнозелеными насаждениями, уникальным дизайном, арт-объектами и оригинальной подсветкой станет точкой притяжения. Вместе с микрорайонами в «Новом Ростове» появятся правительственно-деловой квартал, поликлиники для взрослых и детей, спортивные комплексы, концертные и выставочные залы, храмы, торговый центр.
Сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест» также высадили молодые деревья в квартале у реки «Левобережье». В высадке саженцев участвовали дети из детского сада «Причал №23» и глава администрации Кировского района Наталия Симаченко. В общей сложности было высажено 50 деревьев. Платаны, клены, березы и вечнозеленые туи будут расти вместе с дошколятами.
Добавим, что ГК «ЮгСтройИнвест» уже седьмой год подряд поддерживает акцию Дня древонасаждения. Левобережье также продолжает развиваться, создавая новые зеленые зоны для отдыха.
В процессе строительства жилых комплексов на левом берегу, ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет компенсационные высадки деревьев. Согласно законодательству, после трех лет ухода за насаждениями и их полной приживаемости, застройщик планирует передать городу все зеленые насаждения. В общей сложности это составит около 16 000 деревьев, из которых 12 000 уже высажены.