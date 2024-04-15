В праздник древонасаждения Левобережье украсили сотней деревьев

Фото: ГК ЮСИ.

В Ростове к областному празднику древонасаждения присоединилась группа компаний «ЮгСтройИнвест». Застройщик высадил сотню деревьев семейства бобовых. Робинии украсили «Левобережье» — квартал у реки. Эти растения цветут с июня по сентябрь. Они будут радовать гостей и жителей города все лето.Праздник древонасаждения на Дону проходит с 2012 года: каждую вторую субботу апреля и третью субботу октября. «ЮСИ» принимает участие в традиционном озеленении шестой год подряд.ГК «ЮгСтройИнвест» возводит жилье уже 20 лет, из которых последние 8 — на территории Ростова. Застройщик возвел ЖК «Красный Аксай», «Вересаево» и «61 квартал». «Левобережье» стало пилотным проектом освоения перспективной территории донской столицы. Он входит в «губернаторскую сотню» Ростовской области. ЖК победил в градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК — 2024» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области».В течение года «ЮСИ» планирует сдать первые дома «Нового Ростова» — в умном ЖК«Полет» на месте бывшего аэропрорта. Там же приступили к возведению второго жилого комплекса — «Сияние».