В школе и детских садах «Вересаево» появились платановые аллеи

Фото: ЮгСтройИнвест.

В рамках общегородского праздника Дня древонасаждения в экорайоне «Вересаево» высадили платановые аллеи. Мероприятие состоялось на территории соцобъектов жилого комплекса – школы № 22 и двух детсадов. Высадку провели совместными усилиями с застройщиком и группой компаний «ЮгСтройИнвест».В Пролетарском районе на территории крупнейшей школы № 22 теперь есть особая Аллея педагогов и наставников. Такое название она получила не случайно: согласно указу президента РФ 2023 год – это Год педагога и наставника. В высадке деревьев участие приняли учителя и директора всех школ Пролетарского района донской столицы. От каждой школы – по одному платану. Кроме того, новые платановые аллеи появились и на территории двух детсадов в «Вересаево».Высадка состоялась при участии группы компаний «ЮгСтройИнвест». Она предоставила новые деревья. В мероприятии приняли участие руководители компании. Уже пятый год подряд застройщик присоединяется к общегородскому празднику древонасаждения.«ЮгСтройИнвест» высаживает деревья в своих микрорайонах и других городских местах притяжения. В том числе благодаря регулярным высадкам новых деревьев «Вересаево» удостоен федеральной премии Urban Awards в качестве самого экологичного района в Ростове.