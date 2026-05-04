Грибники Ростовской области собрали 6,5 килограмма энтоломы заборной. Кадрами крупного «улова» они поделились в социальных сетях.

Прошедшая неделя для жителей региона была сокращенной. Из-за 1 Мая выходные начались с пятницы. Эти дни выдались солнечными и теплыми. Благоприятная погода побудила любителей «тихой охоты» отправиться за грибами.

Одного из жителей «вылазка» в окрестности Ростова-на-Дону порадовала энтоломой заборной. Грибник отправился по проверенному маршруту. Там под жерделами он нашел целую грибницу.

- Энтолома садовая/заборная растет под фруктовыми деревьями (слива, абрикос, яблоня и т. д). По-моему опыту этот гриб предпочитает и жерделу. Заброшенные фруктовые сады или одиночно растущие дикие деревья - вот где можно с большой долей вероятности встретить этот гриб, - рассказал Олег Кесслер.


Обнаруженные грибы удивили грибника не только своим количеством, но и размером. Шляпки некоторых энтолом даже не помешались в ладонь. По итогу домой грибник возвращался с «уловом» в 6,5 килограмма.

С пустыми руками не ушли и жители Усть-Донецкого района. В этой части Ростовской области удалось собрать четыре корзины маслят. А с полян Аксайского района «тихие охотники» принесли ведерко белых грибов.
Фото: Соцсети
