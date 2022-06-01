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Горячая вода на Западном в Ростове появится не раньше 7 июня

Горячая вода на Западном в Ростове появится не раньше 7 июня
В центре Ростова и на Западном еще несколько дней не будет горячей воды. Об этом рассказали в администрации города 3 июня.

Жители донской столицы почти три недели сидят без горячей воды. Изначально водоснабжение приостановили из-за проведения испытаний тепловых сетей. Вода перестала поступать 12 мая, а 26-го ее обещали вернуть. Однако специалисты во время проверки обнаружили несколько дефектов. Поэтому и воду вовремя не включили.

Восстановить водоснабжение должны были 1 июня, но и к этой дате горячая вода появилась не у всех. Теперь же администрация заверяет, что к 7-му числу на Западном и в центре Ростова будет горячее водоснабжение.
Фото: Rostov.ru.
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