Подросток едва не утонул в реке на Дону

В Ростовской области подросток едва не утонул в реке. Об инциденте 1 июня сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Компания подростков отдыхала у реки Калитвы в Белой Калитве. Один из мальчиков решил переплыть реку. Однако во время заплыва он начал терять силы. Подросток смог добраться до валуна, который торчал из воды, и сел на него, чтобы передохнуть.

Друзья вызвали спасателей, чтобы помочь мальчику выбраться на берег. Прибывшие специалисты доставили подростка к товарищам.

- Подросток отказался от медицинской помощи, - добавили в ведомстве.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
