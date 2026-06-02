Подросток едва не утонул в реке на Дону

- Подросток отказался от медицинской помощи, - добавили в ведомстве.

В Ростовской области подросток едва не утонул в реке. Об инциденте 1 июня сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».Компания подростков отдыхала у реки Калитвы в Белой Калитве. Один из мальчиков решил переплыть реку. Однако во время заплыва он начал терять силы. Подросток смог добраться до валуна, который торчал из воды, и сел на него, чтобы передохнуть.Друзья вызвали спасателей, чтобы помочь мальчику выбраться на берег. Прибывшие специалисты доставили подростка к товарищам.