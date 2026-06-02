В Новочеркасске адвоката будут судить за покушение на мошенничество

В Новочеркасске адвокат попал под суд за предполагаемый обман клиента на 300 тысяч. Как установило следствие, Андрей М. представлял интересы потерпевшего в уголовном деле о краже денег.Адвокат заявил гражданину, что для продвижения расследования необходимо передать ему 300 тысяч, чтобы дать взятку следователю. Как настаивают в СУ СКР по региону, действительно давать взятку или помогать в деле он не планировал.Когда Андрей собирался получить у гражданина деньги, его задержали сотрудники местного УФСБ.Обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердили. 27 мая уголовное дело направлено в Новочеркасский городской суд.