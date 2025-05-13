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Стала известна сумма взятки, которую должен был получить глава Новочеркасска

Стала известна сумма взятки, которую должен был получить глава Новочеркасска
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко задержан за получение крупной взятки за содействие в выделении бюджетных средств на строительство школы в строящемся квартале, сообщает источник Donday.

По данным издания, Юрий Лысенко требовал 8 360 000 рублей за помощь в возведении школы. В день задержания у Юрия Лысенко прошли обыски, однако об аресте пока не сообщается. Также обыски прошли у Любима Белова, с которым, предположительно, чиновник содействовал.

Вероятно, речь идет о строительстве учебного заведения на улице Ветеринарной. В новом микрорайоне активно застраиваются жилые кварталы, и дети вынуждены ездить в школы и детские сады в микрорайон Черемушки из-за отсутствия образовательных учреждений поблизости.

Строительство школы на 1200 мест и детского сада в новом микрорайоне активно освещалось в СМИ.

Доступность детских садов и школ для жителей Новочеркасска – один из приоритетов работы муниципалитета, - так сообщала в 2024 году руководитель управления образования администрации города Елена Салтыкова.
Фото: Соцсети.
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