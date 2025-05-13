Стала известна сумма взятки, которую должен был получить глава Новочеркасска
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко задержан за получение крупной взятки за содействие в выделении бюджетных средств на строительство школы в строящемся квартале, сообщает источник Donday.
По данным издания, Юрий Лысенко требовал 8 360 000 рублей за помощь в возведении школы. В день задержания у Юрия Лысенко прошли обыски, однако об аресте пока не сообщается. Также обыски прошли у Любима Белова, с которым, предположительно, чиновник содействовал.
Вероятно, речь идет о строительстве учебного заведения на улице Ветеринарной. В новом микрорайоне активно застраиваются жилые кварталы, и дети вынуждены ездить в школы и детские сады в микрорайон Черемушки из-за отсутствия образовательных учреждений поблизости.
Строительство школы на 1200 мест и детского сада в новом микрорайоне активно освещалось в СМИ.