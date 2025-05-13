Donday: Задержан глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко
Задержан глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко. Информацию об этом сообщает портал Donday.
Арест произошел 13 мая во время передачи денег. Пока не известно, для каких целей предназначались эти деньги и какова была их сумма. По данным источника, у чиновника в настоящее время проходят обыски.
Юрий Лысенко родился в Новочеркасске. В 1997 году окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции», получив квалификацию инженера. В 1998 году он завершил обучение в этом же университете, но уже по специальности «Экономика и управление на предприятии (машиностроение)», получив квалификацию инженера-экономиста. Долгое время работал в ОАО «Новочеркасская ГРЭС», затем перешел на государственную службу.
С 2001 по 2002 годы Лысенко занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии Городской Думы Новочеркасска третьего созыва. С 2012 по 2015 годы работал заместителем главы администрации Новочеркасска. В 2015 году он был назначен председателем Гордумы Новочеркасска и занимал этот пост до 2020 года.
С 14 декабря 2020 года Юрий Лысенко стал главой администрации города Новочеркасска.