Сын ректора ДГТУ может возглавить Октябрьский район Ростова

Фото:Марк Савин

Сын ректора ДГТУ - Бебури Месхи - может возглавить Октябрьский район Ростова-на-Дону. Соответствующая информация опубликована в документах, размещенных на портале администрации города.Кандидатуру 25-летнего молодого человека рассмотрят на заседании администрации, которое состоится 21 декабря. Отметим, что Месхи пока является исполняющим обязанности главы района. На этом посту он оказался после ухода на пенсию руководителя Юрия Золотарева. До этого Месхи был его заместителем по социальным вопросам.Напомним, что Бебури является сыном ректора донского технического университета Бесариона Месхи. В 2020 году в его декларации был указан доход в девять миллионов рублей. Из имущества молодой человек владеет жилым домом площадью 613 квадратных метров и автомобилем «Ауди А6». Еще один земельный участок находится у него в пользовании.