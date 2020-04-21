Руководитель донского Роспотребнадзора: Погода не влияет на распространение коронавируса
Главный санитарный врач Ростовской области высказался по поводу влияния погоды на распространение коронавируса. Наблюдениями Евгений Ковалёв поделился 23 апреля во время брифинга.
Многие люди уверены, что на распространение новой инфекции влияют климат и температура за окном. Есть мнение, что в тёплых краях пик заболеваемости COVID-19 может пройти быстрее. Эти мифы развеял Евгений Ковалёв:
- Любые прогнозы должны быть основаны на объективных показателях. В данной ситуации нет данных, которые бы позволяли связать интенсивность эпидемиологического процесса с климатическими особенностями в Ростовской области.
По поводу развития пандемии коронавируса на Дону главный санитарный врач остаётся при мнении, что прогноз пока неблагоприятный. Область находится на этапе роста заболеваемости.