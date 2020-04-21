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Главный санврач Ростовской области разъяснил правила поездки в такси

Главный санврач Ростовской области разъяснил правила поездки в такси
Главный санитарный врач Ростовской области объяснил, какой в регионе порядок поездок на такси. О мерах безопасности Евгений Ковалёв рассказал во время брифинга 23 апреля.

Ранее Rostov.ru писал, могут ли горожане ездить на такси без пропусков. В правительстве региона пояснили, что документ должны иметь на руках как водители, так и пассажиры.

Что касается мер безопасности, то соответствующие рекомендации таксистам дал Роспотребнадзор. Перед началом работы автомобиль необходимо обработать дезинфицирующими средствами. Также процедуру обеззараживания следует проводить после каждой поездки. К тому же водитель должен перевозить в салоне не более двух пассажиров, размещать их на заднем сиденье с соблюдением дистанции в полтора метра.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области пропуска в Ростове

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