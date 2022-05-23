Глава СУ СКР по Ростовской области стал богаче почти на миллион рублей
Глава следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области стал богаче почти на миллион рублей. Аслан Хуаде задекларировал 3,8 миллиона рублей за 2021 год. Это на 780 тысяч больше, чем в предыдущем – тогда глава регионального СУ СКР отчитался о 3 миллионах рублей. Теперь Аслан Хуаде поднялся с последнего места по заработку на первое.
Главный следователь не женат и не имеет никакой собственности. В его пользовании по-прежнему находятся квартира (78 квадратов), жилой дом (346 квадратов) и три земельных участка общей площадью почти 0,3 гектара.
Первый замглавы Станислав Ковалев в этом году заработал в три раза меньше: 2,7 миллиона рублей против 8,9 миллиона за 2020 год. У него есть две квартиры общей площадью почти 200 квадратных метров и машино-место на полгектара. У его супруги – еще две квартиры общей площадью порядка 100 квадратных метров. Жена задекларировала 2,2 миллиона рублей. Пара воспитывает одного ребенка.
Из транспорта у Ковалева осталась «машина вождя» - «ЗИС-110», первый советский послевоенный лимузин высшего класса. Некогда на таких ездили высшие руководители страны, включая Сталина. Лимузин производили с 1945-го по 1958 год. Сейчас его стоимость составляет десятки миллионов рублей. У супруги - Mercedes Benz GLC 300 D 4 MATIC. Такая машина стоит не менее 5 миллионов рублей.
Еще один заместитель главы областного СУ СКР – Максим Шищенко – заработал 2,9 миллиона рублей. Это в полтора раза меньше, чем в предыдущем году (4,7 миллионов рублей) Из собственности у него ничего нет, все – у супруги. Она владеет домом (177 квадратов), участком на шесть соток, двумя квартирами, одна из которых – в пользовании Шищенко. Также в ее собственности – четверть квартиры на 120 квадратов и половина нежилого помещения на 65 квадратов. В пользовании жены указан земельный участок на семь соток. А у двоих несовершеннолетних детей, помимо квартиры мамы, – тот же земельный участок и дом на сотню квадратов.
Меньше всех заработал замглавы СУ СКР по Ростовской области Александр Кондратенко. Он задекларировал 1,6 миллионов рублей. В его собственности только квартира почти на 200 квадратных метров. В пользовании - квартира на 70 квадратов и нежилое помещение на 6 квадратов. Не женат и воспитывает двоих детей. В их пользовании квартира на 140 квадратов. Известно, что в 2021 году замглавы купил новую квартиру. Для этого он продал другое свое жилье и взял кредит.