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Руководитель СУ СКР по Ростовской области за год заработал 3,2 млн рублей

Руководитель СУ СКР по Ростовской области за год заработал 3,2 млн рублей
Руководитель следственного управления следственного комитета Ростовской области отчитался о своих доходах. Декларация Аслана Хуаде появилась на сайте ведомства.

Согласно отчету, глава ведомства в 2019 году заработал 3,2 миллиона рублей, увеличив свой доход за год на 200 тысяч рублей. Как и год назад, у руководителя управления нет собственного недвижимого имущества. Он пользуется квартирой на 78 квадратных метров, жилым домом на 346 квадратов, а также в пользовании у него три почти равных по площади в тысячу квадратов земельных участка. Никакой машины Хуаде не задекларировал. Очевидно, что он передвигается на служебной машине.

Заместители Аслана Хуаде также увеличили свои доходы. Станислав Ковалев в 2019 году заработал 2,7 миллиона рублей, Вадим Плиев задекларировал 2,5 миллиона, а Максим Шищенко один миллион и 739 тысяч.

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