Руководитель СУ СКР по Ростовской области за год заработал 3,2 млн рублей

Руководитель следственного управления следственного комитета Ростовской области отчитался о своих доходах. Декларация Аслана Хуаде появилась на сайте ведомства.Согласно отчету, глава ведомства в 2019 году заработал 3,2 миллиона рублей, увеличив свой доход за год на 200 тысяч рублей. Как и год назад, у руководителя управления нет собственного недвижимого имущества. Он пользуется квартирой на 78 квадратных метров, жилым домом на 346 квадратов, а также в пользовании у него три почти равных по площади в тысячу квадратов земельных участка. Никакой машины Хуаде не задекларировал. Очевидно, что он передвигается на служебной машине.Заместители Аслана Хуаде также увеличили свои доходы. Станислав Ковалев в 2019 году заработал 2,7 миллиона рублей, Вадим Плиев задекларировал 2,5 миллиона, а Максим Шищенко один миллион и 739 тысяч.